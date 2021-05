Legambiente Bisceglie attacca: «Bandiera Blu? Premiata una spiaggia, non la città»

«Il sindaco annuncia con enfasi: Bisceglie Bandiera Blu. Errore. Il riconoscimento viene dato ad una spiaggia e non alla città e, men che meno all'intera costa».

Come sempre fuori dal coro il presidente di Legambiente Bisceglie Alessandro Di Gregorio che prosegue: «Comunque sia, per ottenere questo riconoscimento bisogna assicurare tutta una serie di attività che, al momento non ci risulta siano manco state avviate.

Sia ben chiaro: noi abbiamo a cuore lo stato della costa e del turismo (specie se sostenibile) e siamo pronti, da sempre, a contribuire con ogni mezzo a nostra disposizione affinché Bisceglie diventi una città frequentata e che si differenzi qualitativamente sotto l'aspetto della tutela e valorizzazione ambientale. Da qui, a "confondere" la realtà per ottenere vantaggi però, ce ne corre. Staremo a vedere ma, consentiteci: le attività vanno svolte prima, durante e dopo».