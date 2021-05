Furbetti dei vaccini: formalizzata la mia denuncia. Io aspetto il mio turno.

«Non appartenendo alla categoria di alcuni politici carichi a chiacchiere e doppia faccia (verso i cittadini), ho provveduto a inoltrare alle competenti autorità un esposto circa la grave situazione dei furbetti dei vaccini, in particolare per i “furboni” del 6 maggio 2021 del centro vaccinale di Bisceglie».

E’ quanto scrive il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Persone aventi diritto – scrive - mandate indietro solo perché avevano già una prenotazione molte settimane dopo e altre, invece, chiamate “aum-aum” a vaccinarsi anche sotto i 60 anni. Sulla vita umana non si fanno compromessi, giochi, favoritismi o voti di scambio. Staremo a vedere. Io, intanto, anche dopo il decorso del periodo previsto dalla mia guarigione dal COVID (3-6 mesi), rispetto la legge. Le persone più fragili, che devono avere priorità, e aspetto correttamente il mio turno come fanno tutti i cittadini non raccomandati da politicanti e i cittadini che non abusano del proprio ruolo».