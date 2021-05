"Finalmente si riparte. Siamo già al lavoro per rimettere in moto Bisceglie"

"Dopo mesi di chiusura, di sofferenze e di scadenze di pagamento da onorare, finalmente oggi riaprono bar, pizzerie e ristoranti con i tavoli all’aperto’.

Lo sottolinea Sergio Silvestris, Presidente dell’Associazione Borgo Antico.

‘Il mondo della ristorazione - ricorda l'on. Silvestri - conta a Bisceglie 400 attività: ci lavorano oltre 4000 nostri concittadini. Oggi tocca a noi dar loro una mano, sostenere queste aziende e le famiglie di chi ci lavora'.

Di qui l’invito di Sergio Silvestris: ‘un caffè, un aperitivo o una pizza per augurare buon lavoro a chi è stato fermo per troppi mesi, e per ripartire insieme’.

‘L’Associazione Borgo Antico è già in moto per contribuire, con eventi di qualità, a richiamare tanti turisti nella nostra città e a conferire una immagine sempre più apprezzata alla nostra bella Bisceglie.

Ma ora dobbiamo dare forza e sostegno ai nostri ristoratori e agli operatori del settore turistico, affinché possiamo lasciarci definitivamente alle spalle questi brutti momenti.

Perché Bisceglie ha una grande forza profonda. È il momento e dimostrarlo a tutti’.