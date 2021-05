«Il 9 maggio del 1978 fu uno dei giorni più bui della nostra Repubblica. Aldo Moro dopo 55 giorni di agonia fu ritrovato morto in via Caetani. Nello stesso giorno fu rinvenuto il cadavere del giornalista Peppino Impastato a Cinisi. Oggi è doveroso onorare la memoria di questi due grandi Uomini e tramandare ciò che non potrà morire mai: il loro luminoso esempio».

E' quanto affermato ieri, domenica 9 maggio, dal Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in occasione della commemorazione delle vittime delle stragi terroristiche.

«Moro servì lo Stato - ha proseguito Angarano - con lungimiranza e dedizione, guidato dai valori della democrazia e della libertà. Impastato ebbe il coraggio di non chinare il capo dinanzi alla mafia, lottando fino all’estremo sacrificio per i principi di legalità e giustizia in un contesto complicatissimo. Ricordando simbolicamente tutte vittime del terrorismo, con una ristretta rappresentanza di Autorità civili e militari abbiamo deposto corone di alloro in via Aldo Moro e in via Martiri di via Fani. Il nostro pensiero oggi va anche a Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino e Giulio Rivera, gli agenti della scorta che il 16 marzo del 1978 persero la vita durante il rapimento dello Statista della Dc, mentre compivano il loro dovere».

"Insieme al Sindaco Angelantonio Angarano per ricordare i fatti di 43 anni quando le Brigate Rosse lasciarono il corpo dell'onorevole Aldo Moro crivellato di colpi in una Renault 4 rossa in via Caetani a Roma. La politica italiana veniva privata, di uno dei più grandi, straordinari personaggi culturali e politici della storia del nostro Paese." Lo afferma, in una dichiarazione Davide Galantino, parlamentare e Delegato d'Aula alla Camera dei Deputati, in occasione del 43esimo anniversario della morte dello statista pugliese.

"Un pensiero va anche le vittime morali - mi riferisco alle famiglie che hanno subito la perdita dei propri cari - per questo hanno smarrito la fiducia nelle istituzioni. Il terrorismo e la criminalità organizzata sono una minaccia per tutti che deve essere affrontata con rigidità e fermezza. Fino a pochi anni fa la memoria di questi uomini e di queste donne veniva ricordata solo in occasione di cerimonie locali. Oggi, dopo l'approvazione della legge sull'istituzione della giornata della memoria, è l'Italia intera che ricorda. Oggi è l'Italia intera che non dimentica."