Vaccinazioni anti-Covid per gli over 50. Ecco come prenotarsi

Da lunedì prossimo, 10 maggio, per le persone dai 50 ai 59 anni e per gli over 60 (fino ai 79 anni) che non hanno ancora aderito al Piano Strategico Regionale, sarà possibile prenotare la somministrazione del vaccino anti-Covid che verrà effettuato a partire dal 12 maggio.

Per prenotarsi o spostare l'appuntamento è sufficiente recarsi presso gli sportelli CUP ASL, presso le farmacie private e pubbliche convenzionate o utilizzare il portale “lapugliativaccina".

Su indicazione del Cts, inoltre, ci sarà un'accelerazione verso il completamento della campagna di vaccinazione delle categorie di soggetti in condizione di fragilità e delle persone di età superiore agli 80 anni garantendo la somministrazione, anche a domicilio, da parte dei medici di Medicina Generale e dei centri specialistici delle reti di patologia costituite a livello regionale. A loro saranno destinate prioritariamente il maggior numero di dosi di vaccino attualmente disponibili.