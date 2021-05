«Con gli interventi in corso potremo finalmente riavere il teatro Garibaldi sicuro e funzionale»

«Proseguono i lavori al teatro Garibaldi. Da anni non c’era l’agibilità a causa di prescrizioni inerenti al rispetto della normativa antincendio. Quando pioveva, inoltre, l’acqua si infiltrava e cadeva anche sul palco. Problemi gravi per una struttura che ospita centinaia di persone ad ogni spettacolo».

E' quanto scrive il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Ci trovammo quindi - ricorda il Primo Cittadino - di fronte alla necessità di una scelta radicale seppur dolorosa. Chiudere per garantire la fruizione del nostro contenitore culturale più prestigioso e importante in totale sicurezza, garantendo al contempo la prosecuzione delle stagioni teatrali del Sistema Garibaldi, degli spettacoli e degli eventi in altri contesti suggestivi della nostra Città, come il teatro Politeama, il Don Sturzo, le librerie.

Tutto fino a quando il Covid ha imposto lo stop degli spettacoli dal vivo. Il che non ha tuttavia fermato l’attività culturale della Città, come dimostra, per esempio, la prestigiosa segnalazione degli EoloAwards per RadioCittàBambina, uno dei progetti del sistemaGaribaldi. Un ambito riconoscimento nazionale nel campo del teatro ragazzi che dà lustro alla nostra Città. Per questo rivolgiamo il nostro plauso agli organizzatori che, malgrado le grandi difficoltà, sono riusciti ad andare avanti e a tutti coloro che hanno collaborato e partecipato.

Con gli interventi in corso al Garibaldi potremo finalmente riavere il nostro teatro sicuro e più funzionale, per tornare a frequentarlo insieme, dal vivo».