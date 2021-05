Star Volley Bisceglie finalmente in campo dopo 38 giorni di stop

Togliersi subito di dosso la “ruggine” inevitabilmente accumulata a causa del lungo stop per ripartire di slancio, senza lasciare nulla al caso. 38 giorni dopo l’ultima gara giocata a Foggia la Star Volley Bisceglie tornerà finalmente in campo, sabato 8 maggio, per sfidare la Pm Asci Potenza, attuale capolista del girone A di Serie C femminile. L’obiettivo è chiaro: bissare il successo del match d’andata (un autorevole e perentorio 3-0) per accorciare il margine di ritardo rispetto alla testa della classifica in attesa di recuperare gli incontri rimanenti.

I casi Covid registrati all’interno del gruppo squadra sono, per fortuna, alle spalle ma lo staff tecnico ha lavorato sodo per far sì che le giocatrici nerofucsia non subissero eccessivi contraccolpi psicofisici in ragione dell’impossibilità di svolgere allenamenti in gruppo. Il team ha ripreso la regolare attività al completo solo a inizio settimana ed è tanta la voglia di mostrare le reali potenzialità dell’organico allestito con passione e legittime ambizioni dalla dirigenza biscegliese.

Una prova di forza è ciò che l’ambiente e i sostenitori della Star Volley attendono con fiducia da parte delle ragazze di mister Maggialetti, determinate a riprendersi subito la prima posizione in graduatoria e ad evitare cali di concentrazione.

L’impegno sul rettangolo della palestra “Caizzo” (start alle 18, dirigeranno Villano e Sabia) è senza dubbio da non sottovalutare, considerate le ottime impressioni suscitate finora dalle avversarie di turno; sarà quindi necessario calarsi immediatamente nel ritmo della partita per scongiurare spiacevoli sorprese.