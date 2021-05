Tutti con gli occhi verso il cielo: Bisceglie ammira il passaggio dei satelliti di Elon Musk

Una fila di oggetti luminosi in cielo. Decine di segnalazioni e tam tam di commenti. Per ben due volte su Biscegkue ieri sera è stato possibile ammirare i satelliti Starlink, messi in orbita da SpaceX, l’azienda dell’imprenditore Elon Musk.

Nel giro di pochi minuti le segnalazioni sui social sono giunte da molte zone d'Italia. I satelliti si trovano a una distanza di circa 550 chilometri dalla superficie terrestre e sono costantemente monitorati.

Starlink è una costellazione di piccoli satelliti, ancora in fase di costruzione, per l’accesso a Internet satellitare globale in banda larga sia in ambito civile ma anche per scopi scientifici, di ricerca e militari.

La traiettoria dei satelliti si può seguire su vari siti come findstarlink.com e satellitemap.space.