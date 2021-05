«​Vaccini ad amici e parenti, scavalcando i più fragili. Bisceglie all'attenzione dei Carabinieri

«Vaccinazioni senza prenotazioni: si specula anche sulla vita delle persone più fragili? Una vergogna per la città, un‘ offesa per i cittadini più fragili che rischiano la vita ogni giorno che passa senza vaccino. Decine di cittadini fragili, con gravi patologie e invalidità, stanno aspettando ancora i loro turni da mesi in attesa di essere vaccinati. Ci sono poi i furbetti dei vaccini, amici e parenti della Svolta, che tranquillamente fanno i vaccini scavalcando chi ha fatto uso dei canali ordinari».

E' la denuncia sollevata dal Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Domani (oggi per chi legge, ndr) - prosegue Spina - effettuerò denuncia ai Nas: bisognerà controllare se coloro che hanno fatto i vaccini oggi coincidano con quelli che erano risultanti dalle prenotazioni. Ho raccolto una serie di messaggi in chat private con cui, senza un avviso pubblico, veniva comunicato ad amici e parenti di recarsi oggi anche senza prenotazione. Non esiste un comunicato stampa, non esiste un avviso, esistono solo sindaco, assessori e svoltisti che, senza avere alcuna funzione nel servizio vaccinale, stazionano stabilmente all’ingresso del centro. Intanto, decine e decine di persone fragili rischiano ogni giorno la propria vita perché ci sono persone in perfetta salute che con “segnalazioni” (prima si usava il termine raccomandazione) scavalcano chi avrebbe priorità. Chiederò di verificare alle autorità competenti chi ha abusato in questi giorni e se coloro che hanno fatto la vaccinazione fuori sacco siano parenti o raccomandati di qualche esponente di governo cittadino.

All’opposizione vera compete il compito scomodo del controllo e della denuncia, che significa in primo luogo rispetto delle regole e dei cittadini soprattutto da parte di chi rappresenta le istituzioni. Un ruolo che dà fastidio a chi è abituato ad abusare del proprio potere, ma che è di garanzia per i cittadini. Oggi l’hanno fatta sporca».