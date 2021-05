Nella Bat una persona su 3 ha ricevuto almeno la prima dose. Nel weekend ne arrivano altre 2.300

Sono 1.414.086 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia.

“Invitiamo i cittadini e le cittadine – raccomanda l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco – a presentarsi nei centri vaccinali all’orario indicato dalla adesione, per facilitare la somministrazione delle dosi, controllando anche su lapugliativaccina.it eventuali cambiamenti di data e ora, che saranno comunque comunicati anche via sms o per telefono.

Gli assembramenti incontrollati nelle aree esterne dei centri spesso sono dovuti ad anticipi nella presentazione ai centri, dove il personale sanitario e della Protezione civile – che ringraziamo ancora una volta per lo sforzo - provvede a prendere la temperatura, invitare all’igiene delle mani e a indicare le zone di attesa.

La nostra macchina ha provveduto finora a somministrare oltre 1,4 milioni di dosi: il corretto comportamento di ciascuno può facilitare questo sforzo”.

ASL BT. Sono 111.439 le dosi di vaccino somministrate fino a oggi nella Asl Bt: solo nella giornata di martedì, quando è stata avviata la somministrazione delle seconde dosi al personale scolastico, sono state somministrate 3.262 dosi. Mercoledì l'attività è proseguita regolarmente con la somministrazione delle seconde dosi sia agli over 80 che al personale scolastico. Nel pomeriggio sono state consegnate altre 11.700 dosi di Pfizer mentre si attende per il fine settimana l'arrivo di altre 2.300 dosi di Moderna. Ai medici di base sarà consegnato il vaccino necessario per continuare regolarmente la vaccinazione dei pazienti fragili.