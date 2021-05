Mercato delle ciliegie, prime aste. Lavori in sicurezza per gli operatori

Mercoledì 5 maggio ha aperto i battenti il mercato delle ciliegie in via Padre Kolbe, 85 a Bisceglie.

Il Comune ha affidato l’area e predisposto un piano di sicurezza osservando le norme stabilite dal Governo per l’emergenza Covid-19. L’ingresso è stato presidiato e contingentato dalle Guardie Campestri.

Gli operatori, in auto, hanno seguito (e dovranno farlo anche a partire da sabato prossimo quando il Sindaco Angarano inaugurerà ufficialmente la stagione delle ciliegie) un percorso designato per arrivare agli stalli, distanziati di diversi metri. L’accesso è consentito solo agli addetti che indossano mascherine e guanti. Non saranno consentiti né tollerati stazionamenti degli utenti al di là delle operazioni mercatali.

Le prime aste hanno prodotto questi risultati:

Quantità pervenuta 3,5 quintali circa. Prezzi venduti all'asta per qualità: Bigareaux 10 euro, Early Lory 8 euro, Rita 3,50 euro.