​Investito da un'auto che andava controsenso, ferito un operaio stagionale del Comune

«Ho sentito telefonicamente Mimì (Di Benedetto, ndr), l’operaio stagionale del Comune che ieri sera è stato vittima di un grave episodio: investito da un’auto in controsenso, dalla quale nessuno si è fermato a prestare soccorso. Un atto inqualificabile su cui sono in corso le indagini per risalire ai responsabili».

Così il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano sul suo profilo Facebook per esprimere la propria solidarietà e vicinanza umana allo sfortunato ed involontario protagonista di questa brutta storia.

«“Non ti preoccupare Sindaco, domani posso già tornare al lavoro”, mi ha detto - racconta ancora Angarano -, dopo avermi tranquillizzato sulle sue condizioni di salute. In realtà gli sono stati applicati punti di sutura sulla testa e ha ecchimosi sul corpo. Ma lui, ancora una volta, si è dimostrato per quello che è ogni giorno: una persona con il cuore grande, sempre presente e disponibile per la Città, mai un “no”. Buona guarigione Mimì, sei un esempio di professionalità, generosità e umiltà».