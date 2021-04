​Spiagge a Bisceglie, si apre il 15 maggio. Fondi anche per Bisceglie per le norme anti-covid

«Con l’Anci regionale, per la Bat, ho partecipato alla videoconferenza convocata dalla Regione Puglia sui contenuti dell’Ordinanza balneare 2021».

A raccontarlo è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Con l’assessore regionale Raffaele Piemontese, i dirigenti regionali competenti, i rappresentanti delle autorità marittime e delle associazioni ambientaliste e di categoria, insieme al presidente Anci Puglia Domenico Vitto e i colleghi sindaci di Comuni costieri in rappresentanza delle 6 province - spiega Angarano -, ci siamo confrontati sulla nuova ordinanza balneare 2021 che confermerà in sostanza le prescrizioni dello scorso anno.

L’estate balneare in Puglia inizierà sabato 15 maggio.

Inoltre, si è convenuto che, come richiesto da Anci, anche quest’anno la Regione erogherà il contributo di 500mila euro ai 69 Comuni Costieri pugliesi per il rafforzamento della sorveglianza delle spiagge libere al fine di consentire l’affluenza di bagnanti ma al contempo di sensibilizzare al rispetto del distanziamento e al rispetto delle norme anti-Covid per evitare il rischio di contagio. Un buon risultato raggiunto con un’ottima intesa istituzionale per fruire del nostro mare in sicurezza».