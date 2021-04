La strada è tracciata e la buona risposta dei cittadini conferma che si tratti di una scelta giusta: nei giorni di festa, civile o religiosa che sia, il servizio di raccolta dei rifiuti deve seguire il normale calendario giornaliero. Anche in occasione della Festività di sabato 1 maggio 2021 non si fermeranno le attività di raccolta rifiuti da parte di Energetikambiente-Pianeta Ambiente. L’azienda che si occupa del servizio di Igiene in città, d’intesa con l’Amministrazione comunale, proseguirà il regolare servizio.

Resteranno, invece, chiusi entrambi i Centri comunali di raccolta di Via Padre Kolbe e di Via Carrara Salsello nonché l’infopoint aziendale di Via Stoccolma 7.

E come ogni anno, in coincidenza con l’approssimarsi della stagione calda e con l’allungamento delle giornate, cambiano anche gli orari di apertura dei Centri comunali di raccolta e dell’Infopoint aziendale. In particolare, i nuovi orari dei Centri comunali di raccolta entrano in vigore domenica 2 maggio; mentre quelli dell’Infopoint entrano in vigore il successivo 3 maggio.

Questi i nuovi orari:

Centro comunale di raccolta di Via Padre Kolbe:

lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 7.30 alle 13.00; dalle 15.00 alle 17.30

mercoledì: chiusura settimanale

venerdì dalle 8.00 alle 12.00; dalle 14.00 alle 16.00

domenica dalle 7.00 alle 13.00.

Centro comunale di raccolta di Via Carrara Salsello:

lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 7.30 alle 13.00; dalle 15.00 alle 17.30

martedì dalle 8.00 alle 12.00; dalle 14.00 alle 16.00

giovedì: chiusura settimanale

domenica: dalle 7.00 alle 13.00.

Infopoint Via Stoccolma 7:

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00;

sabato dalle 9.00 alle 12.30;

domenica chiusura settimanale.