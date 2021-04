Covid, sono 97.109 le vaccinazioni effettuate fino a oggi nella Asl Bt​

Le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia sono 1.225.017. Con una percentuale del 95% di dosi somministrate su quelle consegnate la Puglia è oggi al terzo posto delle regioni italiane. Lo rileva un comunicato diffuso dalla Regione Puglia.

L’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco dichiara: “Con l’arrivo delle nuove dosi Pfizer da Roma abbiamo immediatamente ripreso ad approvvigionare i medici di medicina generale della Puglia in modo che possano procedere con le vaccinazioni programmate dei loro pazienti più fragili e anziani. Colgo l’occasione per ringraziare tutta la categoria dei medici di medicina generale per il capillare lavoro che stanno portando avanti nonostante le difficoltà legate alla complessità della campagna e con un impegno che va certamente al di là di qualsiasi accordo contrattuale. Domani terremo un incontro con tutti gli ordini dei medici della Puglia e con i coordinatori della medicina di base delle ASL per fare un punto sull’avanzamento della campagna vaccinale, ascoltare direttamente le loro proposte e rinnovare lo spirito di grande collaborazione che in questo momento unisce tutta la sanità nel contrasto al coronavirus”.

Asl Bt. Sono 97.109 le vaccinazioni effettuate fino a oggi nella Asl Bt di cui 74.817 prime dosi e 2.2292 seconde dosi. Oggi intanto come da programma sono state consegnate a Barletta 11.700 dosi di vaccino Pfizer che sarà utilizzato in via prioritaria per la vaccinazione dei pazienti fragili e oncologici e per le seconde dosi già programmate. Una buona parte di vaccini sarà messa a disposizione dei medici di medicina generale perché possano continuare in maniera costante e omogenea la vaccinazione dei pazienti fragili su tutto il territorio: a oggi hanno somministrato 10.169 dosi.