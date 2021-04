​«Ora si vantano dei ciottoli dopo che per anni hanno votato contro»

«I millantatori di opere. Della serie “non hanno niente in faccia”: Angarano si vanta dei ciottoli che, dopo 3 anni, non riesce neanche a depositare per completare la spiaggia».

Ancora un durissimo attacco da parte del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina al Sindaco Angarano.

«Non dice neanche per inciso - prosegue Spina - che i progetti e i soldi dei finanziamenti dei ciottoli sono l’eredità lasciata dalla mia amministrazione e che lui non sta facendo altro che eseguire, purtroppo lentamente e male, i lavori da me cantierizzati poco prima di andare via. Non dice neanche come abbia fatto ad autorizzare i lavori sulle aree oggetto di sequestro penale e, finora, non dissequestrate dalla Procura di Trani. Sempre bugiardo, purtroppo per i cittadini. Ormai la disperazione della “Svolta” sta portando questi signori a farsi selfie e fotografie con le opere della mia amministrazione, contro cui loro stessi hanno votato per tanti anni. Dopo aver inventato le figure specializzate di bugiardi politici, ora si stanno specializzando in millantatori politici».