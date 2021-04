«"Iddio mi permette oggi di dare l'olocausto supremo di tutto me stesso all'Italia nostra ed io ne sono lieto, orgoglioso e felice! Possa il mio sangue servire per ricostruire l'unità italiana e per riportare la nostra Terra ad essere onorata e stimata nel mondo intero. Possa il mio grido di "Viva l'Italia libera" sovrastare e smorzare il crepítio dei moschetti che mi daranno la morte; per il bene e per l'avvenire della nostra Patria e della nostra Bandiera, per le quali muoio felice!” La lettera del #partigiano Franco Balbis, martire della Resistenza, medaglia d’oro al valor militare, ci fanno capire quanto fosse alto il senso della Patria e il valore della libertà».

E' quanto scrive il Sindaco di Bisc eglie Angelantonio Angarano, subito dopo la conclusione della cerimonia per festeggiare il 25 Aprile.

«Oggi con il Presidente dell’ANPI Bisceglie Antonello Rustico - prosegue Angarano - e una ristretta rappresentanza di Autorità civili e militari abbiamo deposto corone di alloro, benedette da Don Franco Lorusso, al Milite Ignoto, a Vincenzo Calace e al Monumento ai caduti. Lo abbiamo fatto a nome della Comunità per onorare il sacrificio di tanti uomini e ragazzi che hanno combattuto strenuamente, versato il loro sangue e donato la vita per l’Italia. E per ricordare a tutti noi che il loro dono più grande, quello della libertà e della democrazia, va preservato e rafforzato ogni giorno. Viva l’Italia libera».