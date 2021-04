​La Mindfulness approda a scuola: la “Caputi”e la “Monterisi” pioniere del progetto

Ogni mattina, quando i docenti effettuano l’appello, gli alunni rispondono: "Presente". Tuttavia, soprattutto di questi tempi, spesso è il solo corpo ad essere presente dietro una webcam o in classe ma la mente, sofferente, vaga altrove.

E’ proprio all’interno di questa cornice pandemica che il Dr Mauro Di Pierro ha introdotto le tecniche della mindfulness a scuola, presso la Scuola Primaria “Prof. V. Caputi” e la Scuola Secondaria di I Grado “R. Monterisi”, al fine di fornire un aiuto, concreto ed immediato, per gli studenti sia in presenza che in DAD. Il progetto, sviluppato all’interno dei vari gruppi classe, è stato attivato dal CNOP e il MIUR.

Viste le tensioni cui gli alunni sono sottoposti in questa situazione pandemica, spiega il neuropsicologo, e considerando gli effetti nocivi che lo stress comporta nello sviluppo cerebrale, tale intervento si dimostra doppiamente opportuno in quanto mira ad attenuare i livelli di stress e favorire una serie di abilità che si trasformano in risorsa interiore per gli studenti, in previsione di un ritorno alla normalità. La presenza di uno stressor intenso e costante mina le cosiddette funzioni esecutive, come il controllo degli impulsi, il decision making, la regolazione emotiva oltre all’apprendimento e alla memoria, con ripercussioni negative.

L’obiettivo di tale progetto è stato, pertanto, principalmente mirato a favorire il rilassamento e l’equilibrio emotivo, proteggendo gli studenti dagli effetti negativi dello stress eccessivo causato dall’isolamento sociale e, in generale, dalla pandemia. L’Augurio è che gli alunni possano trarne beneficio che arrechi loro una maggiore sensazione di benessere e appartenenza, che altresì implementi la loro resilienza ossia la capacità di “piegarsi ma non spezzarsi” in seguito al periodo che stanno attraversando.