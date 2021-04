Sprofonda un marciapiede. L'ira dei residenti

Un cedimento improvviso. Il terreno che frana sotto i piedi e lascia intravedere il vuoto sottostante. Anche se non è la prima volta che accade, il sentimento ricorrente nei residenti è la preoccupazione.

E' accaduto, ancora una volta, in via Pietro Porcelli 6, nella nuova 167, a due passi da Eurospin. Nei giorni scorsi ha ceduto una mattonella del marciapiede. Non si è trattato della solita mattonella sconnessa, come tante se ne trovano in ogni parte della città: è stato un vero e proprio cedimento del terreno sottostante, lasciando immaginare che sotto non vi sia terreno, ma il vuoto.

Ne è rimasta coinvolta un'ignara passante, la signora G.C., residente nell'immediato condominio adiacente il marciapiede.

La signora G.C. l'altra sera stava rientrando a casa quando all'improvviso si è letteralmente vista sprofondare il terreno sotto i piedi ed è stato solo grazie alla sua prontezza di riflessi, spingendosi in avanti che è riuscita ad evitare il peggio.

Gia 4 anni fa si era verificato un cedimento analogo sullo stesso marciapiede. In quella circostanza intervenne l'ufficio tecnico del Comune di Bisceglie per ripristinare lo stato dei luoghi. In questo caso i residenti hanno allertato i carabinieri che giunti sul posto hanno verbalizzato la situazione passando poi la palla nelle mani della Polizia Locale intervenuta qualche ora più tardi.

A questo punto i residenti chiedono di risolvere definitivamente il problema, prima che qualcuno si faccia male. Molto male.