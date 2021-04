Il 25 Aprile sarà regolare il servizio di raccolta dei rifiuti

Come in occasione delle recenti festività di Pasqua e Pasquetta, anche durante la Festività del 25 aprile 2021 non conoscono sosta le attività di raccolta rifiuti da parte di Energetikambiente - Pianeta Ambiente. L’azienda che si occupa del servizio di Igiene in città, d’intesa con l’Amministrazione comunale, proseguirà il regolare servizio secondo il consueto calendario giornaliero.

Come lo scorso anno, resteranno chiusi entrambi i Centri Comunali di Raccolta di Via Padre Kolbe e di Via Carrara Salsello nonché l’infopoint aziendale di Via Stoccolma 7 per la consueta chiusura domenicale.