Nella Asl Bt ​vaccinati i pazienti allergici anche a Bisceglie​

Le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia sono 1.053.193.

Le percentuali di persone vaccinate per fasce di età sono:

1 dose over 80 anni Puglia al 82,9% (dato Italia: 81,9%)

2 dose over 80 anni Puglia al 50,4% (dato Italia: 41,7%).



Nel decennio 79-70 anni, 1 dose Puglia al 43% (dato Italia 40,5%)



Nel dettaglio:



1 dose 79 anni (Nati nel 1942) Puglia = 68%

1 dose 78 anni (Nati nel 1943) Puglia = 69%

1 dose 77 anni (Nati nel 1944) Puglia = 61%

1 dose 76 anni (Nati nel 1945) Puglia = 61%

1 dose 75 anni (Nati nel 1946) Puglia = 57%

1 dose 74 anni (Nati nel 1948) Puglia = 40%

1 dose 73 anni (Nati nel 1949) Puglia = 31%

Ricordiamo che le vaccinazioni della fascia di età tra i 79 e i 60 anni continuano esclusivamente attraverso l’adesione alla campagna “La Puglia ti vaccina”.

Con “La Puglia ti vaccina” non occorre prenotare, basta confermare l'appuntamento già pianificato dalla Regione sulla base della data di nascita e del Comune di residenza registrati in anagrafe sanitaria. Per aderire occorrono codice fiscale, tessera sanitaria e recapito telefonico per eventuali comunicazioni da parte dell'ASL.

È possibile conoscere e confermare data e luogo del proprio appuntamento in tre modalità:



• piattaforma lapugliativaccina.regione.puglia.it servizio online, con possibilità di stampare il promemoria e il modulo di consenso informato

• numero verde 800.71.39.31,attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20

• farmacie accreditate al servizio FarmaCUP.

Asl Bt. Continua la vaccinazione nella ASL Bt per fasce di età presso gli hub vaccinali. A Barletta vaccinazione degli oncoematologici mentre all'ospedale di Andria sono stati vaccinati i primi cittadini allergici in collaborazione con la Rianimazione. In altre sedute sono stati vaccinati allergici anche a Bisceglie. Il totale dei cittadini vaccinati supera le 47mila unità.