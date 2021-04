Il Sindaco di Trani contagiato dal covid. Angarano: «Forza Amedeo»

"Nonostante tutta l'attenzione possibile, sono risultato positivo ad un test Covid". Con questa notizia, pubblicata sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Trani Amedeo Bottaro annuncia di esser risultato positivo al Covid-19. Il sindaco si sarebbe messo in auto isolamento dopo aver scoperto positività di un congiunto in ambito scolastico. Sarebbero infatti positivi tutti e tre i figli.

"Nonostante le migliaia di persone incontrate sino ad oggi e nonostante i tanti rischi ai quali da sempre mi sono dovuto necessariamente esporre, ho continuato serenamente ad aspettare Il mio turno, pronto ad essere vaccinato con qualsiasi vaccino. Purtroppo prima del mio turno è arrivato il virus" continua il primo cittadino di Trani, che continua "Chiedo solo a tutti quelli che stanno avendo la possibilità di farlo, di vaccinarsi subito. Non si rendono conto della fortuna che hanno".

Tante le reazioni di solidarietà che stanno arrivando in queste ore. Anche quella del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano: «Forza Amedeo, essere sempre in prima linea purtroppo comporta rischi maggiori che però da sindaci corriamo senza indugio per il bene della nostra Comunità e per cercare di tutelare al meglio delle nostre possibilità la salute pubblica. Ti auguro buona guarigione e spero di re-incontrarti quanto prima».