«250mila euro per i sostegni covid. Se Angarano accetta, non voto contro il bilancio»

«La mia proposta di modifica del bilancio per il sostegno dei commercianti, delle attività produttive e l’emergenza sociale covid: ho proposto ad Angarano di stanziare duecentocinquantamila euro (200 mila per i commercianti e 50 mila per le fasce indigenti), indicando anche le fonti di bilancio da cui attingere tale somma, per sostenere la nostra comunità dal punto di vista economico in questo grave momento emergenziale».

Così il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Tali somme – prosegue - si aggiungerebbero a quelle già previste da Stato e Regione. Se la giunta Angarano approverà le proposte in favore dei commercianti e dei cittadini indigenti, il mio voto sul bilancio non sarà contrario. Gratuitamente e per spirito di servizio continuiamo a lavorare per la città in questo momento difficile, cercando di aiutare questa amministrazione alla deriva che ha completamente dimenticato le attività commerciali e le fasce più indigenti della città».