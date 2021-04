​Tamponi rapidi per volontari e utenti Caritas Bisceglie grazie al sostegno di una azienda di Molfet

Una mattinata importante quella di domenica 11 aprile: nella Giornata della Misericordia e della Giornata Nazionale della Donazione di Organi, la Caritas Bisceglie ha ricevuto un grande “dono”: la possibilità di poter effettuare dei tamponi rapidi per volontari ed utenti.

«Ogni giorno - raccontano i vertici della Caritas cittadina - almeno un centinaio di persone passano nella struttura dei Cappuccini e poter effettuare uno screening che potesse dare tranquillità a volontari ed utenti non è un aspetto secondario. Grazie alla generosità della azienda molfettese CONS.FRUT Srl sono stati effettuati una settantina di tamponi rapidi sia a volontari che ad utenti che hanno accolto questa occasione.

E’ stata organizzata una struttura provvisoria; un volontario raccoglieva i dati dei presenti; i tamponi sono stati rilevati da un dottore farmacista coadiuvato dall’infermiere Giovanni Battista Dell’olio; i “tamponati” hanno aspettato ben distanziati e con tutta tranquillità nell’ampio giardino i venti minuti per ottenere l’esito che, fortunatamente, è stato negativo per tutti».

"Una tappa importante per la struttura Caritas dei Cappuccini, dove sono presenti i locali di RecuperiAmoci con le cucine per i pasti caldi, l’Emporio eco-solidale, la struttura dormitorio e con i bagni per le docce, l’ala destinata a domicilio per i profughi” spiega Sergio Ruggieri, coordinatore cittadino .” Con i tamponi effettuati da volontari e utenti che hanno accolto la possibilità, rendiamo la struttura ancora più sicura.“

“Ci teniamo a ringraziare i donatori che, con il loro gesto, mostrano attenzione alla salute dei volontari e delle fasce più deboli della nostra città” ha aggiunto Carmine Panico, volontario Caritas. “Le attività della Caritas sono ben note; il Covid ha reso più povere tante famiglie biscegliesi d è cresciuto il numero di chi è costretto a rinunciare alle cure per motivi economici e sociali. E fare un tampone non è certo la priorità per molti di loro!”