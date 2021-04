​Comunicati stampa e correttezza nei rapporti con l'informazione

Innanzitutto la cronaca: un comunicato stampa giunto in redazione via e-mail dal Consigliere comunale e vice Presidente della Bat Pierpaolo Pedone a firma di non precisati Consiglieri di Maggioranza. Si trattava di uno dei tanti interventi politici nella infinita querelle politica tra maggioranza e, soprattutto, Francesco Spina, il più attivo tra i consiglieri di opposizione.

Fin qui nulla di cui preoccuparsi. E’ una procedura normale, tanto che anche BisceglieLive.it ha pubblicato regolarmente. Del resto, il mittente è assolutamente affidabile. Ed anche se, a differenza che in altri comunicati inviati dalla stessa casella di posta elettronica, non erano contenuti i nomi di ciascun Consigliere firmatario, non si è ritenuto di cassare il comunicato, anche perché faceva parte di una serie di interventi abbastanza di routine.

Solo che, a poche ore dalla pubblicazione, uno dei Consiglieri di maggioranza ha fatto rilevare di non essere sulle stesse posizioni dei suoi colleghi e prendeva le distanze dal comunicato, chiedendo nel contempo di rimanere nell’anonimato.

A questo punto, diligentemente, abbiamo inoltrato una mail allo stesso indirizzo chiedendo lumi che non sono mai arrivati. Per carità, domandare è lecito e rispondere è cortesia, ricorda un vecchio adagio popolare. Ma, scortesia a parte, restano alcuni problemi: chi della maggioranza non ha condiviso questo intervento?

Ma, soprattutto, perché non precisare nomi e cognomi? E ancora, perché non rispondere alle richieste di chiarimento?

Precisando che, ovviamente, non ci sarà alcun tipo di ritorsione nei confronti di chi sta giocando evidentemente una partita politica tutta interna alla maggioranza, da parte nostra corre l’obbligo di alzare il livello di guardia nei confronti dei contendenti politici: d’ora in poi chi vuole che venga data notizia dei loro interventi dovrà produrre documentazione idonea a dimostrare chi ha sottoscritto quel documento. Pena? La non pubblicazione del documento. Lo dobbiamo ai nostri lettori.