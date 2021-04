Turismo, Bisceglie torna indietro di 15 anni. Lo dicono i dati

La pandemia e l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha influito negativamente sui flussi turistici globali. Se a livello mondiale si torna ai livelli di trent’anni fa, a quello nazionale il trend di arrivi e presenze è tornato a quelli di venti anni fa, mentre in Puglia si ritorna a quelli di quindici anni fa, il che mostra quanto la nostra regione possa aver mantenuto la propria quota di mercato a livello italiano. Identica battuta d’arresto avviene nel caso di Bisceglie, dove nel 2020 si torna indietro ai livelli del 2006 in termini di presenze complessive.

Secondo i dati elaborati su fonte Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del Territorio - Sezione Turismo - Servizio Sviluppo del turismo – Regione Puglia, nel 2020 nella nostra città si contano in totale 18.525 arrivi e 49.808 presenze. Rispetto al 2019 si registra una diminuzione del 46,8% degli arrivi e del 38,3% delle presenze. Il dato più significativo comunque è che a Bisceglie l’emergenza sanitaria ha ridotto i flussi facendoli tornare ai livelli di 14 anni fa. Nel 2006 infatti si erano registrate 49.165 presenze, un dato simile a quello del 2020. Va inoltre aggiunto che nel lungo periodo il trend complessivo è stato sempre altalenante con alti e bassi.

Nel 2020 la contrazione riguarda soprattutto gli stranieri, i cui arrivi e presenze diminuiscono rispettivamente del 76% e del 77,2%. In termini assoluti ciò significa che se nel 2019 si contavano 7.625 arrivi e 25.480 presenze, lo scorso anno ammontano rispettivamente a 1.827 e 5.802. Nel caso degli italiani si assiste ad una contrazione del 38,5% degli arrivi e del 20,4% delle presenze. In termini assoluti ciò vuol dire che gli arrivi scendono da 27.167 a 16.698, mentre le presenze da 55.265 a 44.006. L’andamento è differente per tipologia di struttura ricettiva. Negli alberghi arrivi e presenze si dimezzano. Ciò dipende dalla clientela straniera, i cui arrivi e presenze diminuiscono di oltre l’80%. La clientela italiana scende del 41,6% in termini di arrivi e di un terzo in termini di presenze. Nelle strutture extralberghiere si assiste ad un calo del 30,4% degli arrivi a fronte di una tenuta delle presenze, che crescono dell’1,5%. Questo risultato è frutto di un crollo della clientela straniera (-54,7% di arrivi e -48,5% di presenze) e di un incremento delle presenze di italiani del 23% pur a fronte di una diminuzione degli arrivi (-21,3%).

Tali andamenti hanno un impatto sulla permanenza media, ovvero sul numero di giorni mediamente trascorsi nelle strutture ricettive. In media, a Bisceglie tale dato è sempre stato fermo intorno a 2-3 giorni nell’arco di oltre un decennio. Nel 2020 tale dato sembra aumentare. Ciò dipende probabilmente dall’emergenza sanitaria. Un elemento a favore di questa tesi proviene dall’analisi dell’andamento mensile di arrivi e presenze. Confrontando i dati degli ultimi due anni si rileva che nei primi due mesi il trend appare più o meno positivo per crollare dopo marzo con punte dell’80-90%, mesi in cui la permanenza media sale addirittura a 14 giorni nel caso degli stranieri. La situazione “migliora” nei mesi estivi, come il mese di agosto, quando il calo di arrivi e presenze è inferiore agli altri mesi, per calare nel periodo successivo fino a fine anno.

L’analisi per aree di provenienza fa registrare un crollo di arrivi e presenze dai paesi esteri, Germania e Francia in primis, mentre per la clientela nazionale il calo dei flussi turistici viene seppur parzialmente mitigato dal turismo di prossimità, ovvero dai clienti provenienti da altre parti della Puglia.

Le condizioni della domanda vanno contestualizzate nello scenario dell’offerta ricettiva. In proposito la consistenza delle strutture mostra una leggera contrazione in termini di esercizi extralberghieri. Il numero dei posti letto però aumenta perché le strutture extralberghiere accrescono la propria dotazione media da 9 a 11 letti, a fronte di un calo dei letti per unità alberghiera. Negli ultimi due anni il tasso di occupazione lorda (ovvero il rapporto fra presenze e il numero di letti occupati su 100 disponibili nell’arco di un anno) scende dunque dal 7,1% al 6,2% nelle strutture extralberghiere, mentre negli alberghi nel 2020 si dimezza al 22,5%. In tali condizioni il tasso di occupazione lorda complessivo nelle strutture ricettive della città fra il 2019 e il 2020 scende dal 20,1% all’11,4%, un terzo di quello registrato nel 2006 quando a Bisceglie si contavano 10 strutture ricettive e 410 letti (rispetto alle 77 attuali con circa 1.200 letti disponibili). E ciò la dice lunga su quanto stia soffrendo l’industria ricettiva in seguito all’emergenza sanitaria.