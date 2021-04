​Oltre 750mila dosi di vaccino somministrate in Puglia. Oggi si riparte anche a Bisceglie

Sono 762.307 le somministrazioni di vaccino anticovid effettuate sino ad oggi in Puglia. La settimana scorsa è stata dedicata principalmente alla vaccinazione degli ultraottantenni, dei cittadini con elevata fragilità e dei loro caregiver, in particolare pazienti oncologici e con malattie rare.

“Nella scorsa settimana – dichiara Gianmarco Surico coordinatore della Rete oncologica pugliese - abbiamo messo in sicurezza con la prima dose di vaccino oltre l’83 per cento dei pazienti afferenti alla rete oncologica pugliese che sono in trattamento o hanno terminato le cure negli ultimi 6 mesi. Il target quindi è stato pienamente raggiunto. E questo grazie al grande lavoro portato avanti negli ospedali che ospitano i centri di cure specialistiche, che hanno lavorato ogni giorno, in alcuni casi sino a mezzanotte. Le vaccinazioni di questi pazienti sono state programmate in base ai tempi di cura, ecco perché proseguiranno per una parte di loro nei prossimi giorni”.

Come detto, l’altra fascia prioritaria in corso di vaccinazione riguarda i pazienti con malattie rare, una platea che in Puglia conta 22.500 persone. Le somministrazioni per questi cittadini ad elevata fragilità proseguirà nei prossimi giorni in tutti i centri specialistici.

In campo anche i Medici di medicina generale per le vaccinazioni di over 80 non deambulanti a domicilio e dei soggetti fragili: come riportato dalla Fimmg, i medici hanno somministrato il 95% dei vaccini consegnati dal 6 aprile ad oggi, pari a 33.557 dosi.

Nella Asl BT sono 53.658 le dosi di vaccino somministrate all'11 aprile. Oggi al via negli hub vaccinali di Andria, Barletta, Bisceglie, Trani, Canosa e Margherita di Savoia la vaccinazione dei soggetti under 80. Martedì riprende la vaccinazione dei pazienti oncologici a Barletta mentre per giovedì e venerdì è programmata la vaccinazione dei pazienti oncoematologici seguiti presso il Presidio territoriale di Assistenza di Trani.