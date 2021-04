Vaccinazioni al PalaCosmai, ci sono dosi disponibili. L'appello del Sindaco

Su sollecitazione dell'ufficio igiene di Bisceglie e del Dipartimento di prevenzione il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano rende noto «che gli over80 che hanno effettuato la prenotazione per la PRIMA DOSE di vaccinazione anti-Covid 19 (SOLO chi ha la prenotazione AMBULATORIALE, in qualsiasi data sia, NON quella domiciliare), possono recarsi OGGI al Palacosmai (via Nicola Consiglio, accanto al supermercato Famila) ENTRO le ore 14 per anticipare la vaccinazione.