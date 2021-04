Ponte Lama, giunta di Bisceglie ratifica comunicazione finanziamento di 5 milioni di euro

La giunta comunale di Bisceglie ha deliberato la presa d’atto della comunicazione del finanziamento di 5 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i lavori di messa in sicurezza del Ponte Lama. Sindaco e Assessori, inoltre, hanno proceduto alla nomina del Responsabile Unico del procedimento, l'Arch. Giacomo Losapio, per l’attuazione dell’intervento.

“Il finanziamento del Governo consentirà di intervenire su un’opera di primaria importanza per la nostra Città”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “A questo proposito, avevamo già commissionato una consulenza scientifica al Politecnico di Bari per verificare la sicurezza del viadotto. Ad agosto 2020, inoltre, avevamo chiesto alla Regione Puglia la possibilità di finanziare gli interventi di messa in sicurezza stradale del ponte che attraversa la Lama Paterna. Il significativo intervento da parte del Governo consentirà di consolidare e riammodernare l’opera che storicamente unisce Bisceglie e Trani sulla ex statale Adriatica, con miglioramenti sugli aspetti legati alla sicurezza e alla viabilità. Un ringraziamento all’On. Francesco Boccia che da Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie ha mostrato attenzione al territorio e a questa tematica specifica”.