​Vaccinazioni di Pasqua e Pasquetta, nella Bat somministrate 553 dosi

Nelle due giornate, Pasqua e Pasquetta, dedicate alle vaccinazioni di caregiver e familiari conviventi di under 16 con disabilità grave, sono state coinvolte circa 13mila persone in Puglia che hanno ricevuto la prima dose.

Superate le 6.600 dosi somministrate nei “Vaccine days” di Pasqua e Pasquetta.

Per quanto riguarda la Asl BT, sono 553 le vaccinazioni eseguite in due giorni. A Trani, presso l'hub PalaAssi sono stati vaccinati i familiari e i caragiver dei minori di 16 anni con gravi disabilità. Grande soddisfazione da parte della squadra di vaccinatori guidata dalla dottoressa Patrizia Albrizio e del commissario straordinario della Asl Bt Alessandro Delle Donne. Oggi si prosegue con le vaccinazioni degli over 80 e dei pazienti fragili con il completamento delle altre categorie previste dal piano vaccinale, in attesa di avviare dal 12 aprile le vaccinazioni dei cittadini tra i 70 e i 79 anni.

Sono 659.503 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia.