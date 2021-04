​Lasciano la quarantena nonostante siano positivi al covid, fermati e denunciati

Bisceglie Calcio, Papagni: “Consapevoli che abbiamo bisogno di fare risultato”

Il primo impegno del mese di aprile coincide, per il Bisceglie, con la trasferta al “Nicola Ceravolo” di Catanzaro ospite della squadra locale giallorossa nel match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato serie C girone C in programma sabato 3 aprile