«Abbiamo scelto un passo dell'omelia del nostro Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo per fare gli auguri a tutti i Biscegliesi verso i quali abbiamo un grosso debito di riconoscenza per l'aiuto che ci danno». E' quanto scrive Sergio Ruggieri, responsabile della Caritas Bisceglie.

Il brano scelto è questo: «Sono tanti i semi e i profumi di risurrezione che, in questo tempo, abbiamo imparato a riconoscere e a stimare: apprezzamento per la vita, consapevolezza del limite e della fragilità che ci caratterizza, essenzialità, solidarietà, riconoscenza e gratitudine per chi si spende per gli altri, riappropriazione della Fede nel quotidiano, dono di sé, fino a dare la propria vita per il prossimo. Sentiamoci tutti chiamati ad accogliere e a spargere semi e profumi di risurrezione».