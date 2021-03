​A Bisceglie i contagiati sono ad oggi 365. Di questi 321 sono a casa e 44 in ospedale

«L’andamento epidemiologico si è mantenuto sostanzialmente stabile nella nostra Città nell’ultima settimana. Al momento i positivi sono 365, dei quali 321 in isolamento domiciliare e 44 ricoverati in ospedale. In totale i guariti fino ad oggi sono 3064 mentre i deceduti sono 82. La situazione, dunque, resta molto preoccupante e richiede la massima attenzione e applicazione da parte di tutti, soprattutto nelle imminenti festività pasquali».

Sono i dati aggiornati di Bisceglie diffusi dal Sindaco Angelantonio Angarano.

«La buonanotizia - prosegue - è che, come sapete, questa settimana c’è stata un’accelerazione sulla campagna vaccinale di massa con due vax day al PalaCosmai. Ieri, in virtù delle nuove disponibilità di vaccini, dottori e dottoresse dell’Ufficio Igiene di Bisceglie e Dipartimento di prevenzione della Asl Bat hanno potuto vaccinare oltre 250 persone delle quali 192 over80 (162 prime dosi e 30 seconde dosi) oltre a docenti, operatori sanitari e ospiti della Cooperativa Temenos.

È stata la prima volta degli over 80 nel punto di vaccinazione popolare che abbiamo allestito nella struttura sportiva di via Nicola Consiglio.

È stata una grande emozione vedere i nostri anziani vaccinarsi accompagnati dai loro cari. Pensavo a quanto siano importanti per noi e per la società, a quanto bene ci vogliano, i nostri riferimenti, le nostre guide, i nostri maestri di vita. È stata una giornata che mi ha dato rinnovata fiducia, ci ha consentito di ritornare a vedere quella luce che aneliamo da mesi e speriamo possa diventare sempre più forte. Eravamo preoccupati per la delicatezza delle operazioni e la particolare fragilità dei vaccinanti, non sono mancati aspetti da ottimizzare ma devo dire che complessivamente la macchina organizzativa curata dal Centro operativo comunale (Coc) e dalla ProtezioneCivile con i suoi volontari ha retto sostanzialmente bene.

Giovedì 1 aprile, con ulteriori accorgimenti, si replica, aumentando il numero delle vaccinazioni programmate, 309 in tutto, delle quali 174 over 80 (102 prime dosi e 72 seconde dosi), operatori di Protezione Civile, altri insegnanti fragili, personale di ludoteche e nidi privati, personale di cooperative sociali e addetti a trasporto disabili per Unità di Riabilitazione. Siamo sulla strada giusta.

Con l’aumento delle forniture di vaccini contiamo che le Autorità Sanitarie possano usare sempre più stabilmente il PalaCosmai, da mattina a sera, per terminare gli over80 e passare quanto prima alle altre fasce d’età».