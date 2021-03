Chiusi da 13 mesi. Senza gli aiuti promessi. Con le spese correnti che continuano ad accumularsi. Imprese e famiglie ridotte allo stremo, ora dicono basta, abbiamo bisogno di aiuto. Questa Mattina si sono ritrovati in tanti davanti a Palazzo San Domenico, sede del palazzo di città a Bisceglie, per esprimere tutta la propria disperazione, ma soprattutto per chiedere aiuti concreti. Sono stanchi di parole e promesse.

Sono ambulanti, ristoratori, parrucchieri, estetiste, titolari di agenzie di viaggio e di palestre.

Nel video allegato la loro disperazione nel servizio andato in onda su Tele Dehon.