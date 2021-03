I commercianti in strada sotto il Comune per protestare Copyright: BisceglieLive.it

I commercianti in strada sotto il Comune per protestare Copyright: BisceglieLive.it

I commercianti in strada sotto il Comune per protestare Copyright: BisceglieLive.it

Oggi, mercoledì 31 marzo, alle 9,00 si riuniranno davanti a Palazzo San Domenico in via Trento ambulanti, ristoratori, parrucchieri, estetiste, titolari di agenzie di viaggio e di palestre di Bisceglie per protestare contro le chiusure di queste attività «che - dicono - di lavorare con responsabilità e in sicurezza».

Una situazione per molte di queste imprese ormai insostenibile, tra promesse di aiuti che non arrivano e che quando accade sono assolutamente insufficienti per coprire anche parzialmente le perdite a causa della chiusura.