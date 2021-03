​«Cara maggioranza, ma avete capito che siete voi a governare da 3 anni?»

«Angarano e i suoi consiglieri, invece di aiutare il commercio e i cittadini, pensano di stare ancora all’opposizione del Sindaco Spina tre anni fa?».

E’ quanto si legge in una nota del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Angarano e i suoi cultori della solidarietà e legalità – prosegue -: Innocenti (promosso a ispettore ambientale nel gestore comunale della nettezza urbana), Di Tullio (“Amministratore unico” della società Approdi, essendo l’unico addetto agli uffici amministrativi), Pedone (oggi, smemorato e passato con Angarano come suo fedele sostenitore) attaccano nuovamente Spina, che ha ricordato carte alla mano l’assenza di finanziamenti e sostegno per il commercio in crisi, come invece fa il Comune di Trani (e altri comuni a noi vicini).

Dimenticano costoro che stanno governando la città da 3 anni pieni e che l’hanno messa in ginocchio pur di raggiungere i loro obiettivi personali.

Una considerazione: gli altri consiglieri di minoranza che dicono le stesse cose non ricevono repliche, gli attacchi sono personali contro il sottoscritto. Per la prima volta nella storia amministrativa di Bisceglie (se non fosse grave la loro responsabilità, ci sarebbe da ridere) i consiglieri di maggioranza fanno articoli contro l’opposizione, come normalmente, invece, fanno i consiglieri di opposizione contro il sindaco e chi governa.

Angarano e La Svolta hanno dimenticato che da tre anni sindaco è Angarano o pensa che il loro incubo Spina sia ancora sindaco?».