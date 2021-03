​«Troppa gente in giro, scattano i controlli e le multe. E' intollerabile questo menefreghismo»

«È assurdo che in questa situazione così delicata alcuni siano ancora restii a rispettare le regole spontaneamente e abbiano per forza bisogno di sentirselo intimare dalle Forze dell’Ordine o, peggio, di ricevere una multa. Oggi c’era troppa gente in giro».

E' quanto affermato dal Sindaco Angelantonio Angarano.

«Possibile - scrive - che sia così difficile da comprendere l’importanza di collaborare con senso di responsabilità? Possibile che non ci smuova neanche il rispetto per le attività che sono chiuse e le loro famiglie che stanno soffrendo? Possibile che prima di far quello che gli pare non si pensi a chi lotta negli ospedali, sia ai pazienti che combattono per la vita, sia agli operatori sanitari che si prendono cura di noi tra mille sacrifici? Questa incoscienza e questo menefreghismo sono intollerabili!

Lo dico chiaramente ai riottosi alle regole: non lamentatevi poi se arriveranno misure più restrittive e le multe. Perché inveire sui social, dire che è sempre colpa degli altri è troppo facile. Ognuno, in questa emergenza, dovrebbe chiedersi cosa possa fare per essere utile. La risposta è semplice: basta rispettare le regole. Grazie a chi continua a farlo con pazienza e spirito di Comunità».