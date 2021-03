​Nella Bat somministrate 40mila dosi anti-covid. Vaccinato anche un uomo di 105 anni

In Puglia è stato somministrato il 90,7% delle dosi di vaccino anticovid: su 601.745 dosi consegnate ne sono state somministrate 545.601.

168.762 sono state date agli ultraottantenni, di queste 47.503 sono seconde dosi.

Partirà oggi la campagna di vaccinazione per i pazienti trapiantati e in lista d'attesa per un trapianto, che rientrano nelle persone ad elevata fragilità.

Proseguono le vaccinazioni anche nella Asl Bt: ad oggi sono state somministrate 39.856 dosi. Si è conclusa la prima fase della vaccinazione del Carcere di Trani (sezione maschile e femminile) mentre continua la vaccinazione degli over 80 anche a domicilio, a cura del Dipartimento di Prevenzione. Ieri, tra gli altri, ha ricevuto la prima dose anche Pasquale Gissi, 105 anni, che si è detto "felice e onorato" di essere stato vaccinato.