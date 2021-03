Il Sindaco incontra Assolocali e Confcommercio, confermato l'impegno a sostenere il settore

Il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha incontrato a Palazzo di Città una delegazione di Assolocali e Confcommercio Bisceglie. Durante la riunione, in un clima collaborativo, i rappresentanti dell’associazione cittadina che raggruppa i gestori delle attività operanti nella ristorazione e nella somministrazione di alimenti e bevande hanno espresso preoccupazione per la tenuta del comparto complice il perdurare della crisi economica causata dall’emergenza pandemica in corso. La delegazione di commercianti ha chiesto il supporto dell’Amministrazione Comunale in tema di fiscalità locale.

Il Sindaco Angarano ha confermato l’impegno del Governo cittadino a profondere il massimo sforzo, come già fatto lo scorso anno, per sostenere il settore del commercio messo a dura prova dalle chiusure e dalle limitazioni necessarie a contrastare la diffusione del virus. Il Primo Cittadino ha ribadito la riproposizione delle corpose riduzioni sull’Imu e sulla parte variabile della Tari per le utenze non domestiche, modulandole ulteriormente per riconoscere uno sgravio ancora maggiore alle attività che hanno dovuto compiere i sacrifici più pesanti. Il Sindaco Angarano ha inoltre confermato l’impegno a destinare risorse comunali al sostegno delle attività e ha reso noto l’imminente pubblicazione di un altro bando destinato alle famiglie in difficoltà, comprese quelle collegate alle attività commerciali che operano nel settore della ristorazione, particolarmente penalizzate dall’emergenza Covid, che in maniera riflessa potrà riverberarsi ulteriormente sul commercio locale.

“Siamo vicini ai commercianti che stanno attraversando un periodo durissimo così come a tutti coloro che sono in difficoltà a causa della crisi sociale ed economica in atto. Il nostro obiettivo continuerà ad essere quello di non lasciare indietro nessuno”, ha dichiarato alla fine dell’incontro il Sindaco Angarano.