Il Sodalizio S.O.M.S. “Roma Intangibile” di Bisceglie ha ufficialmente inaugurato e aperto alla visita dei Soci e delle Autorità l'angolo riservato al biscegliese più illustre ed operoso della Storia locale: Don Pasquale Uva. Tale importante iniziativa, fortemente voluta dal Presidente Pasquale D'Addato e dal Consiglio di Amministrazione, è stata realizzata con il fondamentale supporto del Gen. Pasquale Preziosa e dell'Avv. Tonio Belsito. Il tutto è finalizzato a formulare la richiesta per la costituzione della Commissione per riprendere quel processo di Beatificazione che Don Pasquale merita e che fu bruscamente interrotto. «Bisceglie, i biscegliesi e Roma Intangibile non dimenticano le umane opere e le azioni di questo grande "Operaio del Signore" che tanto bene ha fatto agli ultimi della Società e a tante famiglie biscegliesi», si legge in una nota del Sodalizio.

Roma Intangibile procede dunque con umile abnegazione, convinta determinazione e convinzione che Don Pasquale Uva meriti gli onori dell'Altare.

Inoltre, "Roma Intangibile" informa e invita soci e cittadini all’incontro online programmato per venerdì 26 marzo alle ore 18:00 su piattaforma Zoom e in diretta sulla pagina ufficiale Facebook dell'associazione. Si tratterà di un’originale occasione digitale per lo scambio degli auguri per la domenica delle Palme e la Santa Pasqua. Per accedere bisognerà cliccare il link https://us04web.zoom.us/j/72098293144?pwd=OUV2N0VGRWlrMWFnUXg1bTJ5akVzdz09