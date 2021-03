​Approvato Bando Duc, La Notte: “La Regione concretizza volontà di incrementare benefici”​

È stato approvato ieri in Giunta regionale il Bando per il consolidamento dei Distretti Urbani del Commercio costituiti ai sensi del r.r. 15/2011 e la costituzione di nuovi DUC. I Distretti Urbani del Commercio, secondo quanto stabilito dalla legge regionale, "prevedono accordi fra amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata”.

“È fondamentale che proprio in un momento di straordinaria difficoltà per il settore del commercio, la Regione Puglia concretizzi la volontà, più volte ribadita, di incrementare i benefici diretti per gli operatori commerciali dei distretti”, commenta il consigliere regionale dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte. “Il bando è rivolto a tutti i Comuni che hanno già ottenuto un finanziamento in passato, sia a quelli che non hanno ancora istituito un Distretto Urbano del Commercio. È stata inoltre ampliata la lista delle attività finanziabili e si è deciso di facilitare l’attivazione di tutti quei servizi a supporto del commercio on-line che oggi più che mai possono fare la differenza in uno scenario radicalmente mutato nelle abitudini di consumo. Per questo sono previste convenzioni e accordi per le spedizioni e servizi di consegna, gestione dei resi e altri servizi innovativi”, aggiunge il consigliere La Notte.

Se nei due bandi precedenti erano stati complessivamente 99 i comuni coinvolti nelle attività di sostegno al commercio, con questo nuovo bando, la cui dotazione finanziaria ammonta a 3.024.856 euro, si cerca di ampliare il processo di aggregazione territoriale avviato negli scorsi mesi. Il prossimo 30 marzo, alle ore 17, come annunciato dall’assessore Delli Noci, tutti i dettagli del bando saranno presentati in un incontro online aperto a tutti i sindaci della regione.