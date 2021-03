Petizione su Pantano, Ripalta e lama Santacroce, il Sindaco ne ha discusso con Alberto De Toma

La petizione finalizzata alla maggior tutela delle zone “Pantano”, “Ripalta” e “lama Santacroce”. Il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ne ha discusso con il promotore Alberto De Toma, componente del Consiglio Regionale dei Giovani, attivista di buone pratiche di cittadinanza attiva.

Come noto la petizione propone tra l’altro che le suddette zone, già oggetto di attenzione da parte di questa Amministrazione Comunale, facciano parte integrante del Parco Nazionale della Murgia. Il Sindaco Angarano nel corso dell’incontro ha difatti ribadito l’impegno del Governo cittadino nell’attuazione di politiche per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e dei siti di pregio paesaggistico e naturalistico della Città, tra cui, ovviamente, le Grotte di Ripalta, che recentemente hanno ottenuto il riconoscimento di geosito da parte dell'ISPRA e sono state indicate da Lonely Planet come meta pugliese da visitare.

Il Sindaco Angarano ha ricordato le importanti progettualità finalizzate alla valorizzazione e al recupero dell’area costiera delle grotte di Ripalta e di Cala Pantano sono state predisposte e candidate, nel recente passato, dal Comune di Bisceglie, sia direttamente su bandi regionali, sia nell’ambito di un più articolato quadro di pianificazione, riconducibile all'AQP, di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta Andria Trani, che vedono alcuni interventi già in corso lungo la litoranea di ponente. Progettualità che mirano a mettere in continuità la litoranea di ponente - dove sono in corso di ultimazione i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile a doppio senso di marcia - e quella di levante, con il recupero dell’ex Mattatoio comunale e la realizzazione del ponte ciclo pedonale di connessione di Via Prussiano con il borgo antico e il porto turistico, e gli interventi di recupero che saranno a breve realizzati dalla Provincia nel tratto finale del percorso, prospiciente la spiaggetta di Ripalta. Sempre in tema ambientale, il Sindaco Angarano ha confermato l’attenzione al verde urbano, come dimostrato dagli oltre 400 tra alberi e palme piantati nel 2020, rendendo concreta l’attuazione della “Legge Rutelli" (n. 113/1992) in virtù della quale il nostro Comune tra i pochi in Italia ad aver effettuato la piantumazione di un albero per ogni neonato.

Il Sindaco Angelantonio Angarano, dunque, condividendo il contenuto della petizione, ha confermato al promotore Alberto De Toma l’impegno a discutere l’argomento in Giunta Municipale con l’obiettivo di condividere un indirizzo politico-amministrativo teso ad avviare il procedimento per l’inclusione delle suddette aree nel Parco Nazionale della Murgia. Il primo cittadino di Bisceglie ha altresì invitato il promotore a continuare la raccolta delle firme a sostegno della petizione. Alberto De Toma, pur nella consapevolezza che l’avvio di questo procedimento amministrativo sia lungo ed operoso e veda il coinvolgimento di diversi Enti pubblici, ha raccolto l’invito ad andare avanti nella raccolta firme con l’auspicio che possa essere portata a termine e possa avere seguito.