Pro Natura e Enzo Amendolagine si costituiscono al Tar sulla 165

«Sarà il Tribunale Amministrativo Regionale ad esprimersi sul piano di lottizzazione della maglia 165. L'associazione “Pro Natura Bisceglie - Ripalta Area Protetta” (tramite il suo presidente, il biologo Mauro Sasso) e il consigliere comunale Enzo Amendolagine si sono costituiti al TAR, dopo che uno dei proprietari lottizzanti si era opposto al ricorso straordinario presentato al Capo dello Stato, chiedendone la trasposizione al Tribunale Amministrativo Regionale. Anche il Comune di Bisceglie si è costituito in giudizio».

E' quanto si legge in una nota a firma di: Pro Natura Associazione Ripalta Area Protetta Pippo Acquaviva, Enzo Amendolagine, Grazia Amoruso, Vincenzo Arena, Giuseppe Cappelletti, Antonio Consiglio, Giovanni La Notte, Martino Liuzzi, Gennaro Papagni, Mauro Sasso, Enzo Sciascia.

«La costituzione al TAR - spiegano - dell'Associazione e del consigliere Amendolagine è stata possibile grazie all'impegno del comitato spontaneo "Bisceglie 165: SÌ al parco sul mare, NO al cemento" che ha promosso una raccolta fondi. Sono stati raccolti oltre 1500 euro e nelle prossime settimane saranno organizzate ulteriori iniziative per raccogliere le somme mancanti da destinare ad un fondo di 3.000 euro, ritenuto prudenzialmente necessario per reggere il giudizio amministrativo.



Generosa, anche in queste settimane, è stata la risposta dei cittadini che hanno continuato a sostenere questa iniziativa e con il loro supporto hanno permesso che la Giustizia Amministrativa possa esprimersi nel merito del ricorso: in particolare, sul rispetto della normativa paesaggistica e sul regolare espletamento delle procedure amministrative nella approvazione della lottizzazione da parte del Comune di Bisceglie.



Per una più articolata esposizione dei motivi del ricorso, il Comitato spontaneo preannuncia una conferenza online che si terrà sabato 27 marzo, le cui modalità di svolgimento saranno rese pubbliche nei prossimi giorni. In quell'occasione saranno approfondite alcune questioni come, ad esempio, la particolare circostanza per cui - nonostante il parere in tal senso della Soprintendenza - non si sia proceduto per questo piano di lottizzazione alla Valutazione Ambientale Strategica, nonostante l'area interessata sia prospiciente la costa, di valore paesaggistico e confinante con l'Oasi protetta di Pantano Ripalta».