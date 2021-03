Assegnate le nuove deleghe. Ecco la nuova Giunta comunale di Bisceglie

«Il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha effettuato un riassetto della Giunta Comunale in piena condivisione con le forze politiche della coalizione a sostegno dell’Amministrazione Comunale che esprimono piena fiducia e sostegno al primo cittadino, riconoscendo altresì il lavoro sin qui svolto nell’interesse della Comunità dalla amministrazione Angarano con onestà, tenacia, dedizione e spirito di servizio, specie in considerazione delle enormi difficoltà e contingenze negative che hanno reso particolarmente arduo il perseguimento degli obiettivi comuni. L’obiettivo è rilanciare l’azione amministrativa all’indomani del giro di boa del mandato, lungo le direttive-guida imprescindibili del coinvolgimento e della partecipazione dal basso, della trasparenza, dell’onestà e del perseguimento del bene comune».

E' quanto si legge in un comunicato diffuso da Palazzo di Città solo qualche ora dopo la pubblicazione del provvedimento di revoca delle deleghe.

“L’emergenza sanitaria da diffusione del Covid-19 e le sue conseguenze economiche e sociali rendono ancora più impegnativo il percorso che conduce ad una ridefinizione dell’assetto generale della nostra Comunità, ma proprio questa consapevolezza impone alle forze politiche di maggioranza un forte senso di responsabilità, coraggio e lungimiranza”, ha sottolineato il Sindaco Angarano. “Molto lavoro è stato fatto, molto altro è da fare. Ancor di più oggi, con la pandemia che ha fatto emergere in maniera drammatica e netta le diseguaglianze, le insorgenti nuove povertà, la insostenibile precarietà e la crescente insicurezza sociale ed economica delle comunità locali, la insoddisfazione della gente ad una politica litigiosa e divisiva”, ha aggiunto il primo cittadino. “Il riassetto della giunta è avvenuto in totale condivisione, con il passaggio di testimone tra assessori uscenti ed entranti in un clima costruttivo e proattivo. Anche oggi, dunque, come avvenuto sinora, diamo un messaggio di forte coesione e compattezza. Continueremo a lavorare uniti per costruire un futuro che restituisca la centralità al cittadino ed alle sue esigenze, lottando contro la solitudine e la rabbia che genera paura. Rivolgo un sentito ringraziamento alle assessore uscenti Acquaviva e Sette che hanno lavorato con grande impegno e dedizione per l’interesse pubblico. E formulo gli auguri in buon lavoro alle neo-assessore Lorusso e Bianco”, ha concluso il Sindaco Angarano.

La Giunta Comunale è così composta:

·Assessore CONSIGLIO ANGELO MICHELE con deleghe a: Urbanistica e Politiche del Territorio, Edilizia Privata, Centro Storico, Lavori Pubblici;

·Assessore RIGANTE ROBERTA con deleghe a: Politiche Sociali, Integrazione ed Inclusione, Sussidiarietà, Partecipazione e Beni Comuni, Politiche di Genere e Pari Opportunità, Politiche ed Emergenze Abitative, Agenzia per la Casa, Servizi Elettorali e Demografici;

·Assessore NAGLIERI GIOVANNI con deleghe a: Igiene e Sviluppo Urbano Sostenibile, Ambiente e Mobilità Sostenibile, Marketing Territoriale, Turismo, Diritti e Benessere degli Animali;

·Assessore STORELLI DOMENICO con deleghe a: Bilancio e programmazione, Partecipazioni, Risorse Umane ed Organizzazione, Politiche Attive del Lavoro;

·Assessore PARISI NATALE con deleghe a: Polizia Locale e Sicurezza Urbana Integrata, Viabilità e Trasporti, Manutenzioni e Verde Pubblico, Arredo e Decoro Urbano, Patrimonio e Demanio, Servizi Cimiteriali;

·Assessore LORUSSO MARIA con deleghe a: Attività Produttive e Sviluppo Economico, Suap, Sport e Tempo Libero, Politiche Giovanili e Servizio Civile, Contratti e Appalti, Contenzioso;

·Assessore BIANCO ADDOLORATA con deleghe a: Cultura, Rapporti con le Associazioni, Formazione, Politiche Educative e Scolastiche, Biblioteche, Musei.

All’Assessore CONSIGLIO ANGELO MICHELE sono, altresì, assegnate le funzioni di Vice Sindaco che sostituirà il Sindaco in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dal vigente Statuto Comunale e dai regolamenti, in caso di assenza temporanea o impedimento o sospensione nell’esercizio delle funzioni.