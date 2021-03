Il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha revocato le deleghe a tutti gli Assessori della sua Giunta. La decisione è stata pubblicata sul sito del Comune. A spiegarne le ragioni è lo stesso Sindaco, attraverso il provvedimento di revoca che ribadisce: «A metà del mandato di questa Amministrazione appare opportuno rinnovare la compagine di Giunta con una nuova distribuzione delle deleghe assessorili, procedendo alla revoca dell’intera compagine di Giunta e degli incarichi assessorili, già attribuiti lo scorso 14 gennaio 2020, dando atto che non si tratta di atto sanzionatorio né di atto che riguarda motivi personali o professionali legati ai singoli assessori, ma di un provvedimento dettato dalla necessità di dare un nuovo ulteriore slancio all’Azione Amministrativa».

«Tale scelta - prosegue - ben si coniuga con l’importanza e l’urgenza di garantire al Sindaco la possibilità di perseguire con piena efficienza ed operatività il programma politico sulla base del quale ha ottenuto l’investitura popolare e di assicurare la coesione e l’unità di indirizzo della Giunta Comunale. Atteso che l’atto di revoca di un Assessore costituisce atto altamente discrezionale a contenuto sostanzialmente politico e solo indirettamente amministrativo, atto che rientra nella sfera di ampia discrezionalità del Sindaco, in quanto attiene al rapporto fiduciario tra Sindaco ed Assessore. Appurato per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, il procedimento di revoca, necessariamente improntato alla semplificazione, non richiede che l’avvio di tale procedimento debba essere comunicato all’interessato, atteso che il provvedimento si ricollega a mere valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusive al Sindaco»

Per queste ragioni il Sindaco revoca tutte le deleghe ad ogni componente della giunta comunale e dà atto «la revoca ha efficacia immediata; sino alla nomina della nuova Giunta tutte le funzioni degli assessori saranno espletate ad interim dal Sindaco».