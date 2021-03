La canzone verrà pubblicata oggi, giovedì 18 marzo, alle 14.15 su i canali youtube: un duetto tra il biscegliese Mirko Sasso, in arte "Francesco d'Amore" e un'altro giovane cantante Enzo monti. Il titolo della canzone è Lookdawn e parla di due bambini costretti a stare a casa in quarantena e che per passare il tempo realizzano storie su istagram. Insomma, la storia comune a milioni di italiani in questi drammatici mesi di pandemia