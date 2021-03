Furti e danni nell’agro della Bat, Ciliento: «Ho chiesto all’assessore Pentassuglia di intervenire»

«Dopo i recenti fatti di cronaca che hanno interessato l’agro della provincia di Barletta-Andria-Trani, ho chiesto all’assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, di fare il possibile per proteggere i nostri agricoltori e le loro terre». A dirlo è la consigliera regionale, Debora Ciliento, a seguito di numerosi furti e tagli di alberi avvenuti nelle scorse settimane nelle campagne del territorio.

«Prima di tutto voglio esprimere la mia sentita vicinanza a tutti coloro che hanno subito danni, anche ingenti, nelle loro campagne. Purtroppo non si tratta di casi isolati, ma di episodi che si verificano di frequente in tutto l’agro provinciale. La sicurezza è essenziale per fare in modo che gli agricoltori possano lavorare sereni, senza la paura di dover fare ogni giorno il computo dei danni.

Il comparto agricolo è essenziale per il tessuto economico della sesta provincia ed è necessario mettere in campo risorse e strumenti per proteggere gli agricoltori e le loro aziende. Tutti coloro che lavorano nell'agricoltura rappresentano un'importante risorsa per la comunità, non soltanto in termini economici. Non dobbiamo dimenticare che durante la pandemia anche il mondo agricolo è stato penalizzato con un volume della produzione che si è ridotto. Se a questi dati aggiungiamo anche furti e danni, la situazione diventa critica.

Sono sicura - conclude Ciliento - che l’assessore regionale Pentassuglia non lascerà da soli gli agricoltori e che farà di tutto per mostrare loro la sua vicinanza».