Decreto edilizia scolastica, alla BAT assegnati 5 milioni di euro

Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il Decreto sull’edilizia scolastica che assegna 1 miliardo e 125 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria sulle scuole secondarie di secondo grado. Il Decreto Ministeriale attribuisce le risorse economiche direttamente alle Province, alle Città metropolitane e agli enti di decentramento territoriale per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuova costruzione.

Alla nostra Provincia di Barletta Andria Trani sono stati assegnati 5 milioni di euro, che serviranno a finanziare lavori in 10 scuole del territorio: il Liceo Classico “Casardi” e l'Istituto “Garrone” di Barletta, il Liceo Classico “Troya” e gli Istituti “Lotti” e “Colasanto” di Andria, il Liceo Classico “De Sanctis” e il Liceo Scientifico “Vecchi” di Trani, l'Istituto “Dell'Olio” di Bisceglie e gli Istituti “Einaudi” e “Ipa” di Canosa di Puglia.

Per ciascuna di queste scuole sono previsti interventi per 500.000 euro. Un'opera di ammodernamento delle strutture scolastiche che si inserisce nel grande lavoro avviato da questa amministrazione provinciale, sin dal suo insediamento, per garantire la sicurezza di migliaia di studenti e del personale che ogni giorno si occupa della loro formazione. E' finito il tempo in cui la Bat risultava l'unica provincia pugliese esclusa dai finanziamenti per mancanza di progetti da candidare ai bandi: siamo in attesa di ulteriori risorse dalla Regione e dallo stesso Ministero per continuare a trasformare le nostre scuole in luoghi protetti e sicuri.