​Occupazione abusiva di un immobile nel Borgo antico, Bisceglie in Tv a "Fuori dal Coro" di Rete 4

Bisceglie agli onori della cronaca nazionale per la vicenda della presunta occupazione abusiva di un immobile nel centro storico della città. Il caso è stato affrontato nel corso della trasmissione "Fuori dal coro", condotta da Mario Giordano andata in onda su Rete4 martedì 16 marzo.

Questo il link per vedere lo stralcio della trasmissione

Una vicenda che ha provocato l'immediata ira del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina: «Bisceglie viene descritta a livello nazionale come città senza regole, dove vigono l’illegalita e la legge del più forte. Le politiche sulla casa dell’’amministrazione comunale sono fallimentari. Aver creato case di serie “ A” e case di serie “B” nel centro storico peraltro senza acqua (pare che l’acqua calda sia un’utopia), sta oltretutto alimentando rabbia sociale e disordine pubblico. Le illegalità dell’amministrazione comunale Angarano nella gestione degli appalti (igiene urbana, cimitero comunale, strutture sportive ecc), delle assunzioni e in materia urbanistica e ambientale stanno evidenziando continui conflitti di interessi e abusi. Questa cultura amministrativa, avallata dal silenzio di Angarano di fronte alle richieste delle opposizioni e della stampa, sta marchiando in modo indelebile la nostra città.

Bisceglie in passato ha visto presenza di emittenti nazionali solo per ragioni politiche legate a lotte per tesseramenti di partito (le denunce alle reti nazionali erano delle stesse persone che oggi amministrano la città, all’epoca responsabili del Pd locale); mai era accaduto invece che Bisceglie assurgesse a simbolo di illegalità. In questa storia amministrativa drammatica e inquietante di questi mesi, edulcorata solo dal clima “Covid”, l’unica nota che io considero positiva è che la coscienza pubblica e della stampa si sta risvegliando: il “muro di gomma” comincia ad avere le ore contate».