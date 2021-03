Velocizzare le procedure di controllo nel territorio cittadino, facilitare la compilazione delle autocertificazioni da parte dei cittadini e ridurre lo spreco di carta. Per questo il Comune di Bisceglie ha aderito a Ticketo, la App gratuita che consente di poter esibire un’autocertificazione digitale riconosciuta dalla Polizia Locale e dai Carabinieri. Anziché compilare di volta in volta le autocertificazioni cartacee, infatti, con Ticketo i dati anagrafici si inseriscono una sola volta dal proprio dispositivo e durante il controllo si possono modificare solo i campi necessari (motivazione e destinazione dello spostamento oltre all’apposizione della firma direttamente sul dispositivo elettronico con il touch screen). L’autocertificazione viene dunque generata dalla App e potrà essere acquisita dalle Autorità tramite QR Code o codice numerico univoco, nel pieno rispetto della privacy. I dati sensibili, infatti, sono criptati e leggibili solo dalle Autorità. La App può essere utilizzata sin da subito solo nel territorio cittadino e nelle altre Città che hanno aderito allo stesso sistema.

“Utilizzando questa App fornire l’autocertificazione potrà essere più semplice e veloce, evitando il passaggio di fogli di carta e penne con gli agenti durante i controlli, a beneficio di una maggiore sicurezza”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Fermo restando che in zona rossa sono vietati gli spostamenti anche all’interno dei Comuni se non per motivi di lavoro, salute e stretta necessità, questo sistema comodo, immediato e gratuito, sia per il Comune che per gli utenti, consente inoltre di salvaguardare l’ambiente con un minore dispendio di carta”.

“Con Ticketo, un sistema pratico e smart, chi vorrà potrà essere sollevato dalla continua stampa e compilazione dei moduli cartacei in caso di spostamenti a Bisceglie”, ha aggiunto Angelo Consiglio, assessore alla viabilità del comune di Bisceglie. “La App potrà velocizzare il monitoraggio del territorio e agevolerà nei rispettivi compiti sia le forze dell’ordine che i cittadini”.

Per scaricare gratuitamente la app Ticketo:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ticketo.droid

iOS: https://apps.apple.com/us/app/ticketo/id1514845333?l=it&ls=1